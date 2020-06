"Christophe Castaner doit démissionner", estime Dupont-Aignan sur RTL

publié le 16/06/2020 à 18:58

Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, a déploré "la communautarisation des banlieues", dans sa réaction aux violences qui ont éclaté à Dijon, après l'agression d'un jeune Tchétchène. Face aux interpellations peu nombreuses qu'il y a eu, il a souligné qu'il n'y avait pas de justice en France et a en partie rejeté la faute sur Christophe Castaner.

"Il y a des instructions systématiques qui sont données à la police de ne pas intervenir pour ne pas envenimer la situation", a expliqué le député de l'Essonne. "La police ne se sent plus soutenue. (…) Les policiers de France ne reconnaissent plus Christophe Castaner comme leur patron. Bien sûr qu'il doit démissionner". Nicolas Dupont-Aignan a ensuite ajouté : "Quand l'autorité de l'État n'est plus représentée par la police, ça part à la dérive."



Pour mettre fin à ces situations, et lutter efficacement contre les trafiquants de drogue, le président de Debout la France préconise la mise en place d'un "plan d'ensemble" divisé en trois axes : "Interpellations, condamnations, et expulsions des délinquants qui commettent des délits graves."

Pour rappel, Emmanuel Macron a demandé ce mardi 16 juin au ministère de l'Intérieur de faire expulser les étrangers impliqués dans les violences à Dijon.