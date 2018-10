et AFP

publié le 04/10/2018 à 20:05

L'activité ralentit mais pour autant, le taux de chômage devrait lui continuer de baisser jusqu'à la fin de l'année, annonce l'Insee dans sa note de conjoncture trimestrielle publiée ce jeudi 4 octobre.



Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, il devrait ainsi atteindre 8,9% de la population active en France entière (sauf Mayotte) en décembre 2018. Après un sursaut en début d'année, le taux de chômage avait légèrement reculé au 2e trimestre à 9,1% et devrait ainsi continuer à reculer au 3e et 4e trimestre.

Dans ses prévisions, l'Insee rappelle cependant que dans le sillage du ralentissement de l'activité, les créations d'emplois marqueraient le pas avec 129.000 contre 342.000 créations nettes en 2017. "L'emploi dans les services conserverait un rythme de croissance moins dynamique qu'en 2017 et l'industrie continuerait de réduire ses effectifs d'ici la fin de l'année", précise l'Institut.

L'emploi non-marchand a quant à lui diminué du fait de la baisse des contrats aidés décidée par le gouvernement, mais devrait bénéficier du développement des contrats aidés nouvelle formule "parcours emploi compétence" (PEC).