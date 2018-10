publié le 18/10/2018 à 15:27

Fauteuils tournés vers le mur, "buzzers" et toiles rouges tendues aux murs... Non, il ne s'agit pas d'un épisode de "The Voice", mais d'une session de recrutement chez Pôle Emploi.



Selon le site StreetPress, qui révélait l'information le 17 octobre, plusieurs agences Pôle Emploi situées dans plusieurs départements ont organisé des vrais recrutements en s'inspirant du célèbre télé-crochet diffusé sur TF1.

Au cours de ces entretiens, les demandeurs d'emploi devaient se présenter à des recruteurs issus d'agences d'intérim. Comme dans "The Voice", ces derniers devaient ensuite se retourner vers le candidat pour signifier qu'ils retenaient son profil.

Selon un document interne que s'est procuré StreetPress, plusieurs types d'emplois étaient proposés aux candidats : ouvrier abattoir, électronicien, soudeur, agent de fabrication, préparateur de commande, cariste, manutentionnaire, maçon, manœuvre et électricien.



"Trouver un travail est une nécessité, pas un jeu"

Ces sessions de recrutement ont rapidement provoqué l'indignation de plusieurs salariés de l'organisme public. "Les candidats de 'The Voice' font le choix de participer à l'émission. Là, on parle de personnes qui sont au chômage, parfois depuis longtemps. Trouver un travail est une nécessité, pas un jeu", s'indigne l'un d'entre eux dans les colonnes du site d'information.



De son côté, Pôle Emploi ne remet pas en cause le bien fondé de ces initiatives. Selon l'organisme, cela permet aux recruteurs de "se concentrer sur les compétences et le savoir être". Pôle Emploi nie cependant avoir été informé des détails de la mise en scène.





"Nîmes Express", "Pôle Chef"... Selon StreetPress, ce n'est pas la première fois que l'organisme s'inspire d'émissions de télé-réalité pour créer ses propres événements. Ces initiatives s'inscrivent dans le programme "idées innovations" mis en place par Pôle Emploi, qui permet à chaque agence de tester des nouveaux dispositifs au niveau local.