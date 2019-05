publié le 17/05/2019 à 19:05

Il a été réélu à plus de 90% secrétaire général de la CGT à l'issue d'un 52e congrès sans entrain le vendredi 17 mai. Le syndicat est passé, cet hiver, 2e de France, derrière la CFDT. Philippe Martinez, invité sur RTL, revient sur sa réélection dont il a été le seul candidat. Le syndicaliste évoque les combats qu'il souhaite continuer à mener au cours de son nouveau mandat.



"Ce qui nous manque, pas seulement à la CGT mais à l'ensemble des syndicats et au monde du travail, c'est de regagner des grandes conquêtes sociales. Ce dont nous avons besoin, c'est de pouvoir s'adresser beaucoup plus largement au monde du travail : je pense aux jeunes précaires, aux chômeurs".

En plus de vouloir récupérer sa place de premier syndicat de France, l'objectif de la CGT est également "que nous arrêtions d'être dos au mur, à repousser de mauvaises réformes, et qu'enfin nous soyons à l'offensive". Philippe Martinez rappelle qu'"en matière de protection sociale, de retraite, de salaires, de réduction du temps de travail, il y a beaucoup de choses à conquérir si l'on veut que tout le monde ait du boulot".

Notre défi, c'est qu'on soit présent dans un maximum d'entreprises Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT Partager la citation





Comment expliquer l'échec de la mise en avant des syndicats pendant les manifestations des "gilets jaunes" ? Philippe Martinez l'explique par leur faible présence dans les entreprises. "Quand on n'est pas présent dans une entreprise, les salariés s'organisent sans nous. Donc notre défi, c'est qu'on soit présent dans un maximum d'entreprise pour qu'on puisse aider à ces mobilisations".



Pour le nouveau secrétaire général, les "gilets jaunes" auront inévitablement besoin d'un syndicat s'ils souhaitent continuer à mener le combat : "Les 'gilets jaunes' s'en rendent compte : eux aussi ont besoin de s'organiser. Quand il s'agit de revendiquer, il faut avoir en face de soi des contacts, et permettre qu'il y ait des mobilisations toute la semaine".



Philippe Martinez, confiant, croit en son nouvel objectif de reconquête : les salariés "auront envie de faire appel à la CGT quand ils nous croiseront et nous connaîtront. Moi je dis souvent : 'la CGT, l'essayer c'est l'adopter'. Il faut qu'il y ait un maximum de salariés qui l'essaye, et je vous assure, on sera vite adoptés".