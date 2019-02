et Marie-Pierre Haddad

En plein grand débat national, la CGT lance une mobilisation le 5 février aux côtés des "gilets jaunes". Une réponse "sur le bitume" pour débattre de la hausse des salaires, de la justice fiscale et du pouvoir d'achat. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, indique sur RTL que cette manifestation correspond à un "besoin d'amplifier le mouvement de protestation".



"Manifester le samedi, c'est bien. Le reste de la semaine, c'est mieux", a-t-il lancé au micro d'Elizabeth Martichoux. Cependant, Philippe Martinez refuse de dire s'il soutient deux "gilets jaunes" très médiatisés et controversés, Éric Drouet et Maxime Nicolle.

"Ce mouvement n’a pas de porte-parole officiel et nous défilerons cote à cote avec des 'gilets jaunes' qui portent des revendications sociales que la CGT porte depuis plusieurs mois, voire plusieurs années", répond-il. Il a ainsi répété que le syndicat ne se "mélange pas avec ceux qui ne portent pas nos valeurs".