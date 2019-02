CGT et "gilets jaunes" descendent main dans la main dans la rue ce mardi

publié le 05/02/2019 à 13:01

CGT et "gilets jaunes" côte à côte. Ce mardi 5 février, des grèves et des manifestations se déroulent un peu partout en France à l'appel de la CGT. Et grande première, des "gilets jaunes" défilent à ses cotés, car jusqu'à présent, les syndicats étaient plutôt regardés avec méfiance par le mouvement.



La mobilisation a débuté dans la nuit de lundi à mardi à Rungis, en région parisienne. Quelques 200 à 300 "gilets jaunes" et manifestants brandissant des drapeaux de la CGT ont bloqué dans le calme l'une des quatre entrées du marché.

Une "convergence des luttes" aussi observée en Normandie, où la circulation était perturbée sur des ronds-points ou sur des routes à Saint-Etienne-du-Rouvray, Rouen, Le Havre, Gonfreville-L'Orcher ou Neuville-les-Dieppe.

Des rassemblements similaires se sont aussi déroulés à Limoges, Nice ou encore Saint-Nazaire. Plus de 160 manifestations sont prévues et des préavis de grève ont été déposés, notamment dans la fonction publique (DGCCRF), à la RATP ou à la SNCF.

RUNGIS - Face à face entre les gendarmes et les #GiletsJaunes / #CGT : après 4H d’action, le blocage est levé sur l’une des portes. pic.twitter.com/HkGfBKHlQz — Clément Lanot (@ClementLanot) 5 février 2019

VIDÉO manifestation dans les rues de #Limoges. La #CGT et #GiletsJaunes défilent ensemble et appellent à une grève générale #Limousin. Environ 500 personnes selon la police. pic.twitter.com/EYBEL0d0nl — France Bleu Limousin (@FBLimousin) 5 février 2019

Des revendications communes

Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, s'attend à ce que des défilés unitaires aient lieu dans "une trentaine de départements". En novembre pourtant, le numéro un de la CGT avait refusé tout lien avec ce mouvement à cause de son discours anti-fiscal et craignant des risques de récupération par l'extrême droite. Il a visiblement depuis révisé son discours.



"Je suis intéressé par le mouvement des 'gilets jaunes' quand il porte des revendications que nous portons depuis longtemps, des revendications sociales", a-t-il déclaré sur Europe 1. Le rapprochement se serait donc opéré lorsque les demandes des "gilets jaunes" se sont élargies : hausse du Smic, "justice fiscale", plus de services publics.



Hasard du calendrier, mardi doit être votée la loi "anticasseurs", donnant la possibilité aux préfets de prononcer des interdictions de manifester, un dispositif vivement critiqué par les syndicats et les "gilets jaunes".



"Quand on commence à restreindre les libertés individuelles et collectives et notre droit fondamental de manifester, on est sur une route qui est dangereuse et qui évidemment pourrait s'assimiler au totalitarisme", a prévenu Philippe Martinez, qui défilera à Paris à partir de 14 heure, de l'Hôtel de Ville jusqu'à la place de la Concorde.