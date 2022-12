Ce qu'il faut retenir des voeux d'Emmanuel Macron

Alors que l'année 2022 a été marquée par le conflit ukrainien, Emmanuel Macron a renouvelé son soutien à l'Ukraine lors de son allocution pour les vœux présidentiels, samedi 31 décembre au soir. "Nous serons sans faillir à vos côtés. Nous vous soutiendrons jusqu'à la victoire, comptez sur la France", a affirmé le président.

Il a souhaité rassurer les Français qui craignent la crise énergétique et d'éventuelles coupures d'électricité. "C'est entre nos mains", a assuré le chef de l'État. Il a précisé qu'il fallait continuer à économiser l'énergie, mais aussi à remettre en service les réacteurs. "Nous y arriverons", a-t-il soutenu.

Après des années marquées par l'épidémie de Covid-19, et alors que le pays a connu une neuvième vague, Emmanuel Macron s'est également montré confiant face à la crise sanitaire. Il a demandé aux plus de 70 ans d'effectuer leur rappel de vaccin ou de se faire vacciner. Avec les gestes barrières et la vaccination : "nous pourrons faire face", assure-t-il.

