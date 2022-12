Réforme des retraites : pourquoi Macron a décidé de reporter la présentation du texte

Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, le 12 décembre 2022

La réforme des retraites devait être présentée le 15 décembre prochain, mais il va finalement falloir attendre. Emmanuel Macron, qui préside, ce lundi 12 décembre, une session plénière du CNR, son conseil national de la refondation, l'a effet annoncé, prenant tout le monde de court.

La présentation de la réforme est donc repoussée au 10 janvier. Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec ce report ? Au-delà des raisons invoquées, le gouvernement n'est pas prêt ? Au moment de sauter, Emmanuel Macron a découvert la hauteur du mur, le mur syndical et le mur politique.

Il n'y a, à ce jour, pas un syndicat pour accompagner le chef de l'Etat dans cette réforme, et surtout pas la CFDT. Aucune des avancées de ces dernières semaines n'a fait bouger Laurent Berger. Reculer l'âge de départ à la retraite, c'est toujours non.

Pousser les syndicats et les partis à sortir du bois

Du côté des partis politiques, c'est LR qui ne se montre pas très clair sur ses envies d'accompagner le gouvernement. Eric Ciotti, sur RTL, a été ambigu. Comme le résume un conseiller du chef de l'État, "on s'acheminait tout droit vers un petit moment de théâtre bien écrit. Nous annoncions la réforme jeudi et tout le monde disait ensuite : 'On n'est pas d'accord'".

Emmanuel Macron se donne donc un peu de temps. Un répit pour que les acteurs, espère-t-il, sortent du bois et qu'ils disent clairement, avant que le gouvernement ne s'engage dans cette galère, ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Il y aura ainsi des discussions pendant la trêve. Et ce petit répit permettra aussi de ne pas faire des retraites chez tous les Français le sujet principal des repas de Noël.

