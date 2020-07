DIAPORAMA - Remaniement : découvrez les membres du gouvernement Castex I

Ancien ministre de la Ville et du logement, Julien Denormandie a hérité du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

Ancien ministre de la Ville et du logement, Julien Denormandie a hérité du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

publié le 06/07/2020 à 20:47

Les tractations auront duré jusqu'à la dernière minute. Après la démission d'Édouard Philippe, Emmanuel Macron et son nouveau premier ministre, Jean Castex, ont donné le ton en ce qui concerne l'élaboration du prochain gouvernement : mettre les "bouchées doubles".

Le nouveau gouvernement a été renouvelé pour un tiers, par rapport au précédent. On y retrouve notamment trois surprises : Roselyne Bachelot à la Culture, l'avocat médiatique Éric Dupond-Moretti à la Justice et un rôle-clé à l'Intérieur pour le transfuge de LR Gérald Darmanin. Les grands équilibres demeurent, avec des ministres importants issus de la droite comme Bruno Le Maire à l'Économie, mais aussi du PS comme Jean-Yves Le Drian aux Affaires étrangères et Florence Parly aux Armées. Une ex-Verte devenue LaREM, Barbara Pompili, prend en charge un super-ministère de la Transition écologique avec deux ministres délégués, Emmanuelle Wargon (Logement) et Jean-Baptiste Djebbari (Transports).

Parmi les nouveautés : des nouveaux portefeuilles sont créés, comme celui de la citoyenneté, confiée à Marlène Schiappa ou celui de la Transformation et de la fonction publique pour Amélie de Montchalin.

Objectif : relance de l'économie

Dans un entretien au Journal du Dimanche, publié le 5 juillet, le chef du gouvernement posait le constat suivant : "Le fait est que l'épidémie a changé la donne. La France se retrouve face à deux défis : la crise sanitaire, dont je souligne qu'elle n'est pas terminée et qu'elle nous oblige à rester très vigilants ; la reconstruction de notre économie et la protection des Français, en amortissant les impacts immédiats sur leur quotidien et en aidant à la survie des entreprises".

Fixant les lignes de force de la dernière partie de son quinquennat, Emmanuel Macron a constitué un "gouvernement de mission et de rassemblement". Objectif : mettre en oeuvre la "relance de l'économie, la poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l'environnement, le rétablissement d'un ordre républicain juste" ou encore la "défense de la souveraineté européenne".