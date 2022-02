14 milliards d'euros pour Total, près de 10 pour la banque BNP Paribas...En 2021, les grandes entreprises françaises ont fait des bénéfices records. Une évolution qui révolte la candidate de gauche à la présidentielle Christiane Taubira, sur RTL. "Il y a un vrai scandale, l'État a injecté (...) des milliards dans l'économie (...) et les grandes fortunes françaises ont doublé", a-t-elle déclaré.

La candidate désignée par la primaire populaire annonce une taxe de 4% sur les dividendes des grandes entreprises, dès qu'elles seront au-dessus de 10 millions d'euros, si elle est élue. "Il y aura une progressivité réintroduite pour les gros patrimoines, lors des successions", poursuit la candidate. "La France est un paradis fiscal pour les gros patrimoines et les multimillionnaires", considère l'ancienne garde des Sceaux.

Et de poursuivre, sur l'explosion du nombre de personnes pauvres en France depuis le début de la crise sanitaire. "Ce n'est pas acceptable que l'on nous dise qu'on a 'dépensé un pognon de dingue' (sic) dans un pays où il y a 10 millions de pauvres, et que l'on arrête de distribuer. Par contre, quoi qu'il en coûte, on en injecte pour augmenter les dividendes", s'est-elle emportée.