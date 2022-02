INVITÉE RTL - "Convoi de la liberté" : "Je ne soutiens pas n'importe quelle cause", explique Taubira

Elle préfère attendre et ne pas apporter son soutien. Ce jeudi 10 février sur RTL, Christiane Taubira s'est montrée prudente envers le mouvement naissant se présentant comme le "Convoi de la liberté". "Je soutiens les mouvements sociaux et les mouvements de combativité, mais je ne soutiens pas n'importe qu'elle cause", a-t-elle expliquée.

Bâtis sur une opposition aux restrictions sanitaires, plusieurs convois prévoient de rallier Paris depuis plusieurs villes de France : Bordeaux, Rennes, Nice... Selon un décompte réalisé par RTL, un peu plus de 600 voitures feraient partie de ces "convois" et près de 200 rien qu'à Bordeaux.

Si l'ancienne ministre de la Justice ne soutient pas ce mouvement, elle en profite pour faire la critique du mandat d'Emmanuel Macron. "Cette présidence monarchique projette dans la société une posture d'intolérance, d'autosavoir et d'autosatisfaction. Les gens ont l'impression qu'il n'y a pas d'espace de dialogue et d'expression", a-t-elle estimé au micro de RTL. "Les gens se battent", a martelé la candidate à la présidentielle.