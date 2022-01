Primaire populaire : Christiane Taubira arrive en tête du scrutin

Le premier tour de la présidentielle se tient dans 70 jours et la gauche a peut-être trouvé son candidat. À l'issue de quatre jours de vote, Christiane Taubira a été choisie par les votants à la primaire populaire de la gauche ce dimanche 30 janvier.

Dans ce système de "jugement majoritaire", l'ancienne Garde des Sceaux a obtenu la mention "bien plus", devançant l'écologiste Yannick Jadot (assez bien plus), l'insoumis Jean-Luc Mélenchon (assez bien moins), l'eurodéputé Pierre Larrouturou (passable plus) et la socialiste Anne Hidalgo (passable plus).

"Nous voulons une gauche unie, nous voulons une gauche debout nous avons une belle route devant nous, je suis fière, je mesure le poids de cette confiance, nous n'avons pas le droit d'abandonner", a-t-elle déclaré à l'issue de sa victoire. Christiane Taubira avait conditionné sa candidature à l'élection présidentielle à une éventuelle victoire à la primaire populaire de la gauche. Elle a désormais la lourde tâche d'essayer de rassembler les autres candidats de gauche.