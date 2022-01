Un déplacement et des annonces qui ressembleraient à s'y méprendre à un début de campagne de la part d'Emmanuel Macron. En visite à Nice, dans les Alpes-Maritimes, le chef de l'État a fait une série d'annonces et de mesures sur la thématique de la sécurité, ce lundi 10 janvier.

Le président s'est lancé dans une liste assez longue de mesures et annonces à seulement quelques mois de la fin de son mandat. Une façon donc de préparer la suite et de mettre sur les rails sur une hypothétique candidature dans les prochaines semaines. Une candidature dont "il a envie", avait-il déclaré chez nos confrères du Parisien, début janvier.



Première annonce majeure, une très forte augmentation du budget de la sécurité sur les cinq années à venir. Dans le cadre d'une "loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur" (Lopmi), celui-ci augmenterait de 15 milliards d'euros supplémentaires sur cinq ans, soit une hausse de 25% par rapport au budget alloué jusqu'à présent.

Une amende forfaitaire pour les plus petites peines

Autre changement appelé des vœux du président de la République, la généralisation des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) pour les délits sanctionnés par des peines inférieures à un an de prison. Emmanuel Macron y voit "un élément de simplification" pouvant permettre aux juges "de se concentrer sur les affaires les plus importantes".



Toujours sur le plan de la répression, le chef de l'État a annoncé son intention de tripler à 300 euros l'amende pour harcèlement de rue et une déqualification en délit.

Pour faire respecter ces nouvelles dispositions, Emmanuel Macron a annoncé une très large augmentation de la présence des forces de l'ordre : des zones rurales aux banlieues.

200 nouvelles brigades de gendarmerie

En effet, le président a annoncé la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie, en milieu rural. Elles "pourront prendre la forme de nouveaux types d'implantations avec des tests qui vont être lancés dans plusieurs départements", a-t-il détaillé.

"Les expérimentations conduites (...) ont prouvé l'efficacité du système, qui rapproche les forces de l'ordre de la population dans des territoires où l'empreinte des services publics est faible", a ajouté le chef de l'État devant des élus et des associations, lors de son déplacement à Nice.

Les "forces d'action républicaine" dans les quartiers

En milieu urbain, pour les banlieues, Emmanuel Macron a évoqué la création d'une "force d'action républicaine pour les quartiers". Selon les premiers éléments connus, il s'agirait de policiers, d'officiers de police judiciaire (OPJ), de fonctionnaires des finances, mais aussi de personnels éducatifs et de travailleurs sociaux.



Il s'agirait ainsi "une force d'action qui, dans les quartiers qui va nous permettre de projeter pendant plusieurs mois des forces de sécurité dédiées qui vont venir sécuriser le quartier, aider à démanteler les principaux points de deal", a-t-il précisé.



Sur le plan général, le chef de l'État a expliqué souhaiter un doublement "des policiers sur le terrain d'ici à 2030". L'une des pistes pour y parvenir : supprimer les tâches annexes et des réorganisations des services. Au total, selon les estimations du président Macron, cela permettrait d'ajouter "3.000 agents de plus sur la voie publique".

1.500 "cyber-patrouilleurs" dans les prochaines années

Un milliard d'euros pour former les prochains cyber-policiers et cyber-gendarmes. C'est en somme ce qu'a également annoncé Emmanuel Macron, à Nice. Pour lutter contre les attaques numériques, 1.500 postes de cyberpatrouilleurs vont être créés. Une école de formation va par ailleurs être mise en place au sein du ministère de l'Intérieur.



En tout, en plus des investissements financiers, le président de la République met sur la table un plan de recrutement "pour aller chercher les meilleurs profils issus de la société civile", a-t-il poursuivi.