publié le 24/10/2018 à 19:25

Bruxelles a rejeté mardi le projet de budget 2019 de la coalition populiste au pouvoir en Italie, fustigeant "une déviation claire, nette, assumée et par certains revendiquée" aux règles européennes. L'Italie dispose désormais de trois semaines pour présenter un budget révisé. Cette crise ouverte entre Rome et Bruxelles est "grave et dangereuse", mais n'est pas "insoluble", juge Alain Duhamel. La bataille était inévitable, car le gouvernement italien a remporté les élections grâce à un programme eurosceptique.



L'exécutif a présenté un budget qui ne sera pas tenable à terme. Et pour cause, le projet prévoit une augmentation des dépenses et une baisse des recettes. "Il n'empêche qu'il a le droit de le faire", estime l'éditorialiste. En face, la Commission européenne est dans son rôle en mettant en demeure le gouvernement italien de revenir dans les clous.

Résultat : "On se trouve dans deux crises en même temps", analyse Alain Duhamel, citant la crise du Brexit et celle qui fait rage en Italie. La première est "extérieure" à l'Europe, quand la seconde est "intérieure". Sur le plan politique, la crise est totalement inévitable et risque de durer jusqu'aux élections européennes, en mai 2019.