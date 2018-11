publié le 15/11/2018 à 08:39

"Une politique injuste". Alors que la grogne monte dans la rue avant la mobilisation du 17 novembre, les récentes mesures du gouvernement ne semblent pas apaiser les tensions. Invité de RTL mercredi 14 novembre, Édouard Philippe a ainsi annoncé le doublement de la prime à la conversion automobile, la mise en place d'un chèque énergie élargi ou encore le développement de l'indemnité kilométrique.



Au total, le gouvernement entend mettre 500 millions d'euros sur la table pour soulager les Français. Malgré tout, ces annonces ne séduisent pas Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. "C'est sans doute un effort mais c'est toujours des usines à gaz administratives", lance-t-il.

Ce dernier déplore notamment la mise à l'écart des classes moyennes. "C'est toujours ceux qui paient des impôts qui ne sont pas aidés. Parmi les mesures annoncées par Édouard Philippe, les Français du milieu, oubliés, invisibles, ils sont toujours bons à payer des taxes", déplore-t-il.

Évoquant notamment le refus de Matignon de voir revenir le crédit d'impôt pour le remplacement des fenêtres, Bruno Retailleau critique cette "politique injuste qui favorise les premiers de cordée ou les plus modestes". Et de conclure : "Les élus, on n'est pas là pour être sourd et je trouve qu'Emmanuel Macron a été assez sourd à cette colère".