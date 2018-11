publié le 14/11/2018 à 14:20

À quelques jours de la mobilisation des "gilets jaunes" face à la hausse des prix des carburants, le gouvernement a dévoilé des mesures pour calmer la colère des automobilistes.



Invité de RTL mercredi 14 novembre, le premier ministre Édouard Philippe a notamment annoncé que la prime à la conversion serait doublée pour les 20% de ménages les plus modestes, "ce qui permettra de passer à 4.000 euros", a-t-il précisé. Le dispositif sera financé par l'État et prendra effet dès le 1er janvier 2019.

Concrètement, cette prime pourra être touchée par exemple par un couple avec trois enfants qui touche le SMIC, mais aussi un couple avec deux enfants dont l'un des parents perçoit près de deux fois le SMIC.

Objectif 1 million de primes pour le gouvernement

Dans ce cas, il pourront mettre à la casse leur ancien diesel d'avant 2001 (d'avant 2006 pour les ménages non imposables) ou leur essence d'avant 1997, à condition de racheter un véhicule moins polluant. Deux options sont possibles : soit ils utilisent ces 4.000 euros de prime pour acheter un véhicule neuf - mais vu le prix moyen autour de 25.000 euros, cela risque de concerner peu de monde - soit pour acheter une voiture d'occasion plus récente, qui consomme et pollue moins.



Au total, le gouvernement espère distribuer un million de primes d'ici à 2022, soit 500.000 de plus que prévu.