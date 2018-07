publié le 28/07/2017 à 16:57

C'était un engagement de campagne d'Emmanuel Macron : donner à sa femme, Brigitte Macron, un rôle officiel une fois élu à la tête du pays. Une idée qui fait polémique dans les rangs de l'opposition, en plein débat sur la loi de confiance dans la vie publique.



Car le rôle de première dame n'existe en France dans aucun texte législatif, ni dans la Constitution. Traditionnellement, son rôle est principalement d'être une "accompagnatrice diplomatique" puisqu'elle est aux côtés de son mari lors de la plupart de ses déplacements. À l'Elysée, c'est à elle de préparer les réceptions, établir le plan de table et choisir le menu, par exemple.

Mais dans les faits, la première dame française est beaucoup plus que cela. En 2007, Cécilia Sarkozy s'était rendue par exemple en visite humanitaire auprès des infirmières bulgares retenues en Libye, Carla Bruni avait fondé sa propre fondation, Valérie Trierweiler était, elle, engagée dans diverses ONG comme le Secours Populaire ou Action contre la faim... Et ces engagements se poursuivent avec Brigitte Macron à l'Elysée, très impliquée dans les questions d'éducation. C'est d'ailleurs elle qui a accueilli la chanteuse Rihanna mercredi 26 juillet pour discuter des programmes de développement relatifs à l'enseignement.

Aujourd'hui, la Première dame a un bureau, des collaborateurs et des secrétaires chargés de lire son courrier - Brigitte Macron en reçoit plus d'une centaine par semaine. Tout cela sur le budget de l'Elysée, pour un coût estimé entre 5 et 7 millions d'euros bruts par an. Emmanuel Macron a donc chargé des juristes de rédiger une charte censée codifier le rôle de la première dame. Et ils devront aller vite : le Président souhaite que son épouse puisse disposer d'un budget à elle dès la rentrée.