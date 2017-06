Brigitte Macron reçoit en moyenne 150 lettres par jour à l'Élysée

publié le 27/06/2017 à 13:51

À l'Élysée, on assure que l'épouse du président de la République reçoit trois fois plus de courrier que Carla Bruni-Sarkozy à son arrivée en 2007. Une équipe spéciale aurait même été mise en place pour y répondre. Tenez-vous bien : il seraient dix, alors qu'il n'étaient que deux jusqu'à présent, pour répondre aux quelque 150 missives reçues quotidiennement. Son directeur de cabinet, Pierre-Olivier Costa, est désormais affublé d'un adjoint. Par ailleurs, le statut de la "première Dame", selon l'expression consacrée, commence à prendre forme. Des juristes ont planché sur une "charte" qui a été soumise à Brigitte Macron. Elle veut se laisser du temps pour l'amender et l'adapter au rôle qu'elle entend tenir.



Quant aux domaines qui l'intéressent et qu'elle compte investir - l'éducation, la culture et le handicap -, l'ancienne prof Brigitte Macron a déjà rencontré à l'Élysée deux des ministres concernés, Françoise Nyssen (Culture) et Cluzel (en charge des personnes handicapées), elle envisage de rencontrer prochainement Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Objectif : se caler avec eux.

L'épouse d'Emmanuel Macron fait aussi quelques visites discrètes. Elle s'est, par exemple, rendue sans caméra à l'hôpital Gustave-Roussy la semaine dernière pour se renseigner sur l'éducation des enfants atteints de cancer au sein de l'établissement.