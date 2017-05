publié le 25/05/2017 à 09:51

Brigitte Macron assiste pour la première fois à un déplacement officiel d'Emmanuel Macron jeudi 25 mai. À Bruxelles, elle rencontrera Melania Trump, en marge d'un déjeuner entre les présidents français et américain. Pendant la campagne, Emmanuel Macron avait promis d'accorder un statut officiel de première dame à son épouse en cas de victoire. Pour Nicole Bacharan, politologue et historienne, est favorable. "Elle va remplir un certain nombre de tâches et elle va être examinée, critiquée. Elle sera plus forte si elle est légitime."



Armelle Lebras-Chopard, professeur de sciences politiques à l'université Versailles-Saint-Quentin, réfute une quelconque légitimité à Brigitte Macron. "Elle n'a pas une légitimité démocratique, elle n'a pas été élue." Beaucoup de questions se posent quant à la création de ce statut, dont les contours sont encore flous. Pourra-t-on appliquer ce statut à un homme ? Que se passe-t-il si le président change de première dame en cours de mandat ?

Qui dit statut dit staff et budget. "C'est le budget qui légitime un rôle", assure Nicole Bacharan, qui plaide pour de la transparence. On saurait, selon elle, "quel est le staff de la première dame, combien de personnes elle emploie, combien de tâches elle remplit..."