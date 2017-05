publié le 15/05/2017 à 09:19

Une question reste en suspens au lendemain de cette passation de pouvoir. Quel sera le rôle de Brigitte Macron ? Les proches de l'épouse du Président confient qu'elle a une idée précise de son rôle. On l'a entendue dimanche dans la salle des fêtes de l'Élysée, face aux responsables religieux : "Priez beaucoup pour mon mari". On l'a vue aussi réconforter la mère d'une militante d'En Marche, décédée dans un accident pendant la campagne. Emmanuel Macron a promis de clarifier le statut de la première dame.



En attendant, Brigitte Macron veut garder sa liberté de parole, son exigence vis-à-vis de son mari, continuer à le critiquer quand il faut, et dire ce qu'elle pense au président de la République. Ensuite, l'enseignante souhaite conserver son rôle de "relais" auprès d'Emmanuel Macron, à savoir écouter les Français. "Si je devais écrire un livre sur cette campagne, confie-t-elle à des proches, je l'appellerais Vous direz à votre mari".

L'éducation et le handicap en priorité, selon sa fille

Et puis la Première dame devrait sans doute s'engager auprès des enfants, comme le laisse présager sa fille, Tiphaine Auzière. Parmi "les thèmes qui peuvent lui plaire, forcément l'éducation en tant qu'enseignante, est un sujet auquel elle est sensible", explique sa fille.

"Elle avait eu dans sa classe des élèves autistes donc je sais que la question du handicap c'est quelque chose à laquelle elle est sensible", mais "ce sera à elle de voir la manière dont elle peut agir aux côtés d'Emmanuel", conclut-elle.



Ce qui est sur c'est que Brigitte Macron aura "une existence, une voix, un regard", a assuré son mari, précisant que sa fonction ne sera pas rémunérée par le contribuable.