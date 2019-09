publié le 10/09/2019 à 15:35

"Tu es belle Brigitte". Cette banderole déployée samedi 7 septembre sur un pont de Périgueux résume le mouvement de soutien à la Première dame, cibles d'insultes misogynes depuis plusieurs semaines.

Après le président brésilien en personne, son ministre de l'Économie s'en est également pris à son physique. Des propos inacceptables, qui ont provoqué un élan de solidarité dans le monde de la politique et au-delà.

Selon des informations de BFM-TV, mardi, plusieurs chefs d'État et leurs conjoints, ont appelé Brigitte Macron pour lui assurer leur soutien. Des appels personnels qui s'inscrivent dans la lignée de messages déjà adressés à le Première dame comme ceux de Jean-Luc Mélenchon en marge de sa visite au Brésil la semaine dernière ou de Marlène Schiappa qui avait rapidement posté un message sur Twitter, citant un passage du livre King-Kong Théorie de l'écrivaine féministe Virginie Despentes.

Message pour Brigitte Macron.



Madame, les brésiliens que j'ai rencontrés sont outrés par la grossièreté de leurs dirigeants à votre égard. Moi de même. Ceux qui vous insultent sont ceux qui emprisonnent Lula innocent. Sentez vous forte de notre dégoût pour de telles brutes. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 6, 2019

« Pendant ce temps, les hommes n’ont pas de corps. Pas d’âge, pas de corpulence. N’importe quel *** rougi à l’alcool, chauve à gros bide et look pourri, pourra se permettre des réflexions sur le physique des filles, (...) Ce sont les avantages de son sexe. » Virginie Despentes https://t.co/P4Ke6Sxeth — ¿¿ MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) September 6, 2019

Car c'est sur les réseaux sociaux que les soutiens à Brigitte Macron affluent. Les internautes brésiliens avaient déjà lancé leur propre hashtag #DesculpaBrigitte fin août, après les premières insultes de la part de leur président. Des milliers de messages avaient été postés en français, et Brigitte Macron avait remercié les internautes pour leur solidarité.

Nous sommes en 2019 et des responsables politiques ciblent une femme publique sur son physique Tiphaine Auzière, avocate et fille de Brigitte Macron Partager la citation





Plus tard, c'est sa fille, Tiphaine Auzière, qui a répondu aux insultes ciblant sa mère dans une vidéo postée sur Twitter. "Nous sommes en 2019 et des responsables politiques ciblent une femme publique sur son physique", se désolait-elle. Depuis, des centaines d'internautes se sont joint à elle via le hashtag #BalanceTonMiso. Toutes et tous se sont pris en photo ou en vidéo pour dénoncer la misogynie des hommes insultant la Première dame.

À celles et ceux qui croient que c’est une histoire de famille... Parce qu’il y a des causes qui nous dépassent et nous rassemblent. Ensemble toutes et tous engagés. #Balancetonmiso pic.twitter.com/JSXyC9GW1W — Tiphaine Auzière (@TAuziere) September 8, 2019

Un comportement que plusieurs personnalités des arts et du spectacle dénoncent également dans une tribune publiée dans ELLE, ce mercredi. "Quand cessera-t-on d’entendre des insultes sur l’âge, le poids, la peau, les cheveux, l’allure d’une femme ?" interrogent-elles.



Parmi les signataires, l'ancienne Première dame Valérie Trierweiler, qui avait aussi réagi sur Twitter le 6 septembre dernier. "Ce pauvre type n'est qu'un pignouf", avait-elle écrit dans un message à propos du ministre de l'Économie brésilien.

Ce pauvre type n’est qu’un pignouf comme son président. Pitoyable. #soutienaBrigitte https://t.co/Qi3VCUFzqG — Valerie Trierweiler (@valtrier) September 6, 2019