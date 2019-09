Tiphaine Auzière et sa mère, Brigitte Macron, le 18 juin 2017

publié le 06/09/2019 à 22:16

Après Julie Gayet et Marlène Schiappa, c'est au tour de la fille de Brigitte Macron de prendre la défense de la Première dame, régulièrement attaquée sur son physique, notamment par le président brésilien Jair Bolsonaro. Tiphaine Auzière a créé son compte sur Twitter et posté une vidéo dans laquelle elle condamne le sexisme et la misogynie dans le monde politique.

"Nous sommes en 2019 et des responsables politiques ciblent une femme publique sur son physique, ça existe encore", dit-elle en brandissant un article consacré aux propos tenus par le ministre brésilien de l'Économie, qui a estimé que la Première dame française était "vraiment moche".

Tiphaine Auzière revient ensuite sur certaines polémiques en France : "On se rappelle des épisodes de 2012 et 2013 lorsqu'à l'Assemblée Nationale, une femme est jugée parce qu'elle une robe un peu trop fleurie ou encore qu'un parlementaire fait la poule pendant qu'une de ses collègues intervient".

La fille de Brigitte Macron conclut en appelant tout le monde à réagir face à cette misogynie en citant Aragon : "La femme est l'avenir de l'homme". Désormais, elle veut que tout le monde "balance son miso".