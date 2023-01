INVITÉE RTL - "Les Français me parlent très franchement", confie Brigitte Macron, qui répète "tout" à son mari

La Première dame face à une brutale réalité. Ce mercredi 25 janvier, Brigitte Macron est l'invitée de RTL, l'occasion pour elle de revenir sur ses rencontres avec les Français. L'épouse d'Emmanuel Macron confie qu'elle échange davantage avec des citoyens "angoissés" par rapport à 2017, l'année de son arrivée à l'Élysée.

"Au début, peut-être qu'ils ne m'en parlaient pas, parce qu'ils ne me connaissaient pas. Aujourd'hui, je suis un peu dans leur paysage. Ils m'identifient et peuvent se dire : 'Avec elle, on peut y aller'", détaille-t-elle. "Ils me parlent très franchement, de ce qui va et de ce qui ne va pas", insiste-t-elle.

Et Brigitte Macron de poursuivre : "D'autres me disent, aussi : 'On dit rien, mais on n'en pense pas moins'. J'entends à peu près toujours les mêmes phrases... et surtout : 'Dites à votre mari...'", rapporte-t-elle. Chose qu'elle ne manque pas de faire. "Si vous ne voulez pas que je le dise à mon mari, ne me le dites pas. J'ai pris cette habitude", s'amuse la Première dame au micro de RTL.

L'inflation au cœur des inquiétudes

Ces derniers temps, les échanges tournent, autour d'une thématique principale : l'inflation. "Même dans la rue. Quand je me promène dans la rue avec Nemo (le chien du couple Macron, ndlr), des Français m'interpellent pour me dire que c'est compliqué", explique-t-elle au micro de RTL.

"Ceux qui ont un travail, ils me disent : 'On ne peut pas travailler davantage, comment on fait pour tous ces frais incompressibles'. Souvent, ils commencent le mFois avec 1.000-1.200 euros de frais incompressibles. Comment faites-vous ?", poursuit l'épouse du président de la République.

Autre thématique évoquée par les Français avec la Première dame, "le problème des parents âgés et qui ont des problèmes de santé". "Ils me parlent beaucoup de cela. On sent leur angoisse et la difficulté face à tous les frais qu'ils ont à supporter", s'émeut-elle.

En revanche, si la Première dame répète "tout" à Emmanuel Macron, elle se garde bien de toute consigne politique. "Je ne lui dis pas : 'fais-ci, fais-ça', contrairement à ce que l'on dit parfois", corrige celle qui a été professeure de lettres.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info