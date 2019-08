publié le 23/08/2019 à 15:01

Le Brésil tousse et c'est toute la planète qui s'enrhume. Voilà maintenant plus de deux semaines que la forêt amazonienne est dévorée par les flammes. À tel point qu'un nuage de fumée noire a atteint Sao Paulo en début de semaine. Emmanuel Macron s'est emparé du sujet : sur Twitter, le président a évoqué "une crise internationale". "Notre maison brûle", écrit-il, référence au fameux discours de Jacques Chirac en 2002.

Dans le sillage des deux hommes d'État, des personnalités engagées sur cette question environnementale se sont invitées dans le débat. Leonardo DiCaprio, Cristiano Ronaldo, Madonna, Novak Djokovic, Ricky Martin et Greta Thunberg. Twittant ou retweetant des informations sur ces incendies.

Mais le président brésilien a ironisé sur le fait que certains d'entre eux, dont le président Macron d'ailleurs, ont publié des photos d'incendie qui datent de plusieurs années, parlant de manipulation via les réseaux sociaux.

D'anciennes images

Une recherche inversée de la photo utilisée par Emmanuel Macron dans son message montre qu'elle est de l'Américain Loren McIntyre, connu pour son travail pour National Geographic et décédé en 2003. Si on ne connaît pas l'année exacte de cette prise de vue, on peut affirmer qu'elle est donc vieille d'au moins 16 ans. L'Élysée explique à 20Minutes que "le choix de la photo s'est porté sur une des photos emblématiques qui a aussi été utilisée par des ONG, ou des célébrités".

Leonardo DiCaprio a lui publié deux photos qui ne sont pas d'actualité. L'une, est la même que celle partagée par Emmanuel Macron et la deuxième date de 2016. Elle a été prise dans l'Amazonie péruvienne, à Puerto Maldonado, alors que le Pérou n'est pour l'instant pas touché par les feux et que l'acteur ne parle que du Brésil dans son message.

Un appel à manifester

D'après l'Institut national de recherche spatiale (INPE), 75.336 feux de forêt ont été enregistrés dans le pays de janvier jusqu'au 21 août, soit 84% de plus que sur la même période l'an dernier. Selon un collectif d'ONG, 54% de ces feux concernent l'Amazonie.



Images d'illustration, ou erreur de manipulation ? En tout cas, les artistes et sportifs ont ainsi appelé les citoyens à manifester devant les ambassades et les consulats brésiliens partout dans le monde. Une façon de dire à Jair Bolsonaro que sa politique est en partie responsable de l'augmentation de plus de 80% des incendies en Amazonie depuis le début de l'année.