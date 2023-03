Billets d'avion : les vacances d'été vont-elles coûter plus cher ?

L'inflation n'a pas épargné le tourisme. Lors de la réservation pour les vacances d'été, on constate rapidement que les prix des billets sont assez élevés. Une augmentation qui concerne beaucoup de destinations très prisées des Français cette année. Existe-t-il encore des bons plans ? Si oui, lesquels ?

Invité de RTL Midi, René-Marc Chikli, président du Seto, le syndicat des entreprises de tour opérating, déniche de bonnes affaires pour partir en vacances à moindre coût.

Les vacances vont nous coûter plus cher, affirme incontestablement René-Marc Chikli. "Ça a commencé l'année dernière et la hausse est de minimum 15 %", constate-t-il. Après à la crise sanitaire, de nombreux Français sont repartis en vacances. De plus, tous les marchés redémarrent au niveau européen, et les touristes se ruent sur les mêmes destinations, comme le Maroc, la Tunisie ou la Grèce, explique le président du Seto. Depuis ce retour massif des touristes, "les billets d'avion ont monté de 20 à 25 %", déclare-t-il.

La demande a donc augmenté mais l'offre se réduit, selon lui. "Il y a une espèce de jeu qui s'établit aujourd'hui dans le monde du tourisme", justifie René-Marc Chikli, "il y a moins d'offres, il y a moins de places, il y a moins d'avions, donc les prix augmentent". Autre cause de cette inflation, dans certaines destinations fétiches, des hôtels ont même fait faillites à cause du Covid, réduisant partiellement l'offre disponible à la réservation.

Est-il encore possible de trouver des vacances peu chères ?

La Tunisie reste "incontestablement" la meilleure solution pour partir au soleil en dehors de la France, sans casser votre tirelire, selon le président du Seto. Il estime que pour une semaine, il faudra débourser entre 700 et 800 euros. Le Maroc propose également de nombreuses offres et destinations avantageuses aux touristes.

Toutefois, pour limiter vos dépenses, il faut éviter de partir en août ou durant les dates de chassés-croisé intense, conseille-t-il. Contrairement à l'idée reçue, Rene-Marc Chikli avise principalement de ne pas attendre la dernière minute pour réserver vos billets d'avion, de train ou vos logements. "Il faut réserver aujourd'hui. C'est incontestable, il ne faut pas attendre", indique-t-il, afin d'éviter de "bonnes mauvaises affaires". Effectivement, si les tarifs des logements sont plus bas, c'est parce qu'il s'agit des "restes", explique le spécialiste, les offres les moins désirables.

