INFO RTL - Hausse de 15% de la fréquentation dans les stations de ski en janvier

Gants, bonnets et skis aux pieds, les touristes sont revenus dans les grandes stations alpines en janvier. Les stations de ski ont enregistré un taux record de fréquentation de 60% en janvier, selon le ministère en charge du Tourisme, C’est 15% de plus que l’an dernier. C'est exceptionnel au dire des professionnels. Et ce n'est pas fini, puisque le taux d'occupation atteindra 80% pour les deux dernières semaines de février, soit une hausse de 7% par rapport à l'an dernier. Les écoles de ski français enregistrent, quant à elles, des réservations en hausse de 20% comparé à l'an dernier pour les prochaines vacances de février. Un record !

"En plus des Français sans enfant, ou des Français en vacances, des Allemands, des Belges, mais aussi des Anglais, et des Hollandais, qui avaient été bloqués aux frontières l'an dernier par les mesures anti-Covid ont fait leur grand retour dans les stations" selon Jean-Luc Bloch, le Président de l'Association Française des Maires des Stations de Montagne. Les skieurs se font aussi doubler sur les pistes par des Américains, des Brésiliens et des touristes venus du Moyen-Orient.

Parmi les autres explications de cette fréquentation record et du retour des touristes, il y a aussi la guerre en Ukraine. " Quand vous avez la guerre aux portes de l'Europe, l'inflation qui gagne, vous avez besoin de décompresser. Il n'y a rien de mieux que la montagne pour s'évader", ajoute Jean-Luc Bloch.

Les stations de moyenne montagne ne sont pas en reste. Didier Arino, du cabinet Protourisme note aussi qu' "il y a un phénomène de rattrapage". La neige, qui avait fait défaut à Noël, est de nouveau au rendez-vous, attirant de nombreux skieurs dans les stations pour une semaine ou pour un week-end prolongé.

Cette fréquentation record devrait se poursuivre, puisque les réservations sont en hausse de 7% dans les massifs français, pour la dernière quinzaine de février, selon Atout France. Et les réservations de cours de ski sont également en hausse de 20% à l'École de Ski Français, avec 800.000 semaines de cours réservés, pour les prochaines vacances de février.

Didier Arino rappelle que les vacances de février sont fondamentales pour les acteurs économiques des stations. "Les retombées économiques sont de 3 milliards d'euros pour la montagne française, et c'est déterminant, car elles pèsent 40% du chiffre d'affaires de la totalité des vacances d'hiver".

