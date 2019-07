Le ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy

publié le 12/07/2019 à 13:44

Les révélations s'accumulent pour François de Rugy. Mediapart a dévoilé qu'il organisait de somptueux dîners lorsqu'il présidait l'Assemblée nationale. Au menu : grands crus de Bordeaux, homards, caviar et champagne.

Le ministre est également mis en cause pour des travaux qu'il a effectués dans son appartement de fonction : plus de 63.000 euros payés par le contribuable pour rénover son logement, dont un dressing à 17.000 euros. Mais aussi pour un logement social dont il bénéficie, près de Nantes. Selon Mediapart, François de Rugy loue depuis juillet 2016 un bien à 531 euros par mois, alors que ses revenus seraient bien au-dessus du plafond défini pour ce type de logements.

Jusqu'à présent, François de Rugy s'est défendu de ces accusations. D'après lui, les dîners relevaient de ses fonctions, les travaux étaient nécessaires car le logement était "vétuste" et l'information de l'appartement à Nantes est fausse.

D'autres dépenses du ministre et de sa femme posent question et pourraient bientôt lui être reprochées.

Sèche-cheveux doré à la feuille d'or

Le Parisien révèle qu'un sèche-cheveux doré à la feuille d'or d'un montant de 499 euros a été acheté avec "l'argent de l'Assemblée" par la femme du ministre, Séverine Servat-de-Rugy. Le sèche-cheveux a été "laissé à l'Assemblée nationale lorsque le couple a quitté le Palais Bourbon", a déclaré le ministre.

Bureau réaménagé

À l'Hôtel de Lassay, où résidait François de Rugy lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, il a réaménagé un grand bureau afin d'accueillir ses enfants, selon les informations du Parisien. Il n'est pas dit si le ministre a payé cet aménagement de ses frais ou aux frais du contribuable.

Troisième chauffeur

Si habituellement deux chauffeurs sont à disposition du président de l'Assemblée, un troisième chauffeur a été mis au service du couple Rugy. Ce dernier servait à emmener le fils de Séverine Servat-de-Rugy à son école, et à conduire François de Rugy de l'Assemblée nationale à Nantes.

Vélo elliptique

En juillet dernier, Le Parisien listait les "curieuses dépenses" de François de Rugy, alors président de l'Assemblée. Le ministre s'est fait défrayer un vélo elliptique d'un montant de 768,99 euros, en défendant que ses horaires étaient peu compatibles avec la salle de sport, située dans les sous-sols de l'Assemblée.

Appareil à raclette

En décembre 2017, pour un dîner festif de fin d'année, les collaborateurs décident de faire une raclette. En l'absence d'appareils adéquates, ils achètent quatre appareils et trois jeux de huit spatules. Montant : 200,57 euros, passés en note de frais et remboursés par l'Assemblée.



Pour rappel, les frais de bouche du président de l'Assemblée sont pris en charge et il dispose donc de 450.000 euros pour ses denrées alimentaires.



L'Assemblée Nationale a ouvert une enquête concernant les dîners fastueux du ministre.