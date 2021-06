Coronavirus et été : comment éviter la surchauffe en portant son masque ?

publié le 15/06/2021 à 06:00

Ça y est, les 30 degrés ont été dépassés en France la semaine dernière. Et qui dit arrivée des fortes chaleurs dit inconfort pour porter le masque. Sudation, difficulté à respirer, besoin d'air frais... Autant de paramètres qui risquent fort de donner envie d'ôter le masque à la moindre occasion.

Pour éviter la surchauffe, il est possible d'adopter quelques astuces simples. Tout d'abord, éviter d'opter pour un masque de couleur noire. Comme pour les vêtements, cette teinte absorbe les rayons du soleil et emmagasine la chaleur. Privilégiez donc le blanc qui renvoie les rayons et apporte une sensation de fraîcheur, ou toute autre couleur claire.

Ensuite, il convient de bien choisir la matière de son masque. Le coton sera votre allié, il vous permettra de mieux respirer même s'il absorbe moins bien l'humidité de la peau que le synthétique. Enfin, dernier conseil : pensez à toujours avoir des masques de rechange sous la main, bien emballés dans un sac plastique afin d'éviter les risques de contamination.

Par ailleurs, n'oubliez pas que le masque doit couvrir la bouche et le nez et demeure obligatoire jusqu'à instruction contraire.