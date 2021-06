Bac 2021 : comment bien réviser à moins d'une semaine des épreuves ?

publié le 11/06/2021 à 19:49

Vous vous sentez stressé à une semaine des épreuves du bac que sont la philosophie et le Grand oral (si vous êtes en terminale), ou encore le français (si vous êtes en 1re) ?

C’est peut-être parce que vous appartenez à l’un des deux cas de figure suivants. Soit vous avez déjà bien révisé, mais vous avez toujours peur de ne pas être prêt. Dans ce cas, quelques révisions de dernière minute vous rassureront toujours. Soit c’est la panique à bord : vous n’avez pas vraiment revu vos cours, et ne vous commencez à réviser que maintenant.

Dans les deux cas, les astuces suivantes pourront vous aider à arriver plus sereinement dans la salle d’examen le jour J.

Faites le point sur vos connaissances. Pour savoir si vos connaissances sont au point, rien de tel que de le vérifier. Alors n’hésitez pas, par exemple, à faire des quiz ciblés pour faire le point sur vos connaissances. Vous voulez vérifier si vous êtes incollable sur la notion du travail en philosophie ? Ou si vous maîtrisez vos outils d’analyse en français ? C’est possible en quelques clics.

Le site superBac de digiSchool vous propose ainsi des quiz par niveau, matière et thématique sur toutes les matières présentes dans le bac. Un outil rapide et imparable pour savoir où vous en êtes dans vos connaissances, ou ce que vous devez réviser encore un peu.

Servez-vous de vos fiches de révisions

À une semaine des épreuves du bac, les fiches de révisions peuvent s’avérer très utiles pour réviser les notions clés de vos cours. Par exemple, elles vous permettent de résumer facilement des courants de pensées philosophiques, ou des règles grammaticales de français. Il vous suffit de les relire régulièrement afin d’assimiler pleinement des connaissances essentielles.

Et si vous n’avez pas encore fait de fiches de révisions, vous pouvez cliquer sur ce lien pour avoir un tuto en trois étapes. Sachez que le fait même de faire ces fiches constitue une session de révision en soi. En effet, vous recopiez des connaissances importantes qui vont "s’imprimer" plus facilement dans votre esprit. De plus, si vous êtes capable de faire des fiches bien structurées, cela signifie que vous avez déjà un bon recul sur vos cours.

Revoyez des notions au programme avec vos amis

Réviser les notions essentielles de philo ou de français avec quelques amis peut être un bon moyen de bien les ancrer dans votre tête. Vous pouvez définir mutuellement certains concepts un peu flous, les expliquer (ou vous les faire expliquer) à des amis qui ne les comprennent pas.



Vous pouvez aussi réciter des définitions entre vous. Si vous n’êtes pas réfractaire au travail de groupe, cela peut être un bon moyen de vérifier vos connaissances à quelques jours des épreuves terminales.

Révisez tous les jours (et dormez la nuit)

Les nuits blanches sont exclues en cette dernière semaine de révisions. Pas question, donc, de réviser des heures d’affilée le soir, et surtout pas la veille du bac. Vous pouvez relire vos cours et faire quelques exercices le matin et en milieu d’après-midi.



Profitez du soir pour relire vos fiches de révisions pendant quelques minutes. Les notions essentielles sont mieux mémorisées pendant votre sommeil. Rappelez-vous qu’être reposé vous aidera aussi à réussir vos épreuves du bac.



Enfin, pour plus de contenus, n’hésitez pas à visionner les vidéos de la chaîne superBac de digiSchool, ou vous pourrez réviser vos matières avec des cours en vidéo. N’oubliez pas d’activer la cloche pour être au courant des prochains lives de révisions.