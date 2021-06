Bac 2021 : 4 conseils pour le grand oral du Bac

publié le 04/06/2021 à 06:00

Le grand oral, c’est la toute nouvelle épreuve du baccalauréat. Durant les vingt minutes de présentation, vous allez vous adresser à un jury. Une épreuve qui peut le cas échéant s'avérer difficile et intimidante pour un candidat non entraîné ou qui appréhende la prise de parole en public. Mais il existe des astuces afin de bien se préparer et surtout bien se conditionner. Et ce la va au-delà du simple travail de révision en amont.

Gardez bien en tête que les examinateurs ne sont pas là pour vous piéger, ils ont une mission de notation qui n'exclut pas la bienveillance envers un candidat en apparence stressé. RTL et digiSchool vous livrent ici quatre conseils simples et pratiques pour adopter le meilleur comportement durant votre épreuve du grand oral au bac 2021, et ainsi passer l'écueil sans problème.

1 - Regarder le jury

Lors du grand oral du bac, vous allez présenter un exposé puis échanger avec deux professeurs. Il est important tout au long de votre épreuve de regarder le jury en même temps que vous lui parlez. Évitez donc de fixer constamment vos pieds ou le plafond. Le contact visuel avec les professeurs vous permettra de créer du lien avec eux et de voir leurs expressions. Et c’est également une marque de respect.

À la suite des aménagements annoncés par Jean-Michel Blanquer pour l’épreuve du grand oral, vous aurez le droit pour la partie exposé de vous appuyer sur les notes que vous aurez prises durant la préparation. Pour l’entretien, vous pourrez également utiliser votre support. Essayez autant que possible de ne pas garder les yeux rivés dessus.

2 - Faire des pauses

S’il est important de respecter la durée de l’épreuve, il l’est aussi de prendre votre temps pour formuler vos propos. Entre deux parties de votre exposé ou entre deux idées, faites donc une petite pause pour organiser vos réponses. L'enchaînement de vos explications n’en sera que plus fluide.

Et même s’il vous arrive de bafouiller, ce n’est pas grave. Prenez quelques secondes pour réfléchir avant de reprendre le fil de votre exposé. Olivier Jaoui, expert de la préparation au grand oral, livrait à digiSchool ses conseils et exercices pratiques pour améliorer sa manière de parler pour une épreuve orale.

3 - Afficher une attitude positive

L’impression que vous allez dégager face aux professeurs jouera sur leur attention. En début d’épreuve, un "bonjour" intelligible accompagné d’un sourire fera toujours le meilleur des effets. Car oui, même avec un masque sur le nez le jour de l’oral, le jury captera vos expressions !

Vous n’êtes pas sans savoir que vous passez cette épreuve debout, face au jury. Le Grand oral du bac n’est pas une démonstration théâtrale, donc inutile d’essayer d’occuper l’espace, ou au contraire de faire la statue. Gardez vos pieds bien ancrés dans le sol, légèrement écartés pour rester bien stable et éviter de vous dandiner. Dégager vos épaules légèrement vers l’arrière pour ne pas vous recroqueviller.

En langage corporel, croiser les bras lorsque l’on s’adresse à quelqu’un est un signe de fermeture. Donc au contraire, utilisez vos mains et l’intonation de votre voix pour appuyer certains propos.

4 - S'entraîner

C’est une des clés de réussite pour cette épreuve : l'entraînement. Sur le fond, vous allez maîtriser une grande partie de votre présentation, puisque vous aurez préparé vos questions en cours d’année. Retrouvez dès maintenant sur le site super-bac.com des exemples de questions par spécialité.



Sur la forme, demandez à vos amis ou à des membres de votre famille de jouer le jury. Dans les conditions réelles de l’épreuve, debout, entraînez-vous à leur faire votre présentation et à travailler votre gestuelle.



Retrouvez en vidéo les conseils d’une avocate pour réussir votre épreuve orale au bac ici.