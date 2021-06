Bac 2021 : quel est le calendrier des épreuves ?

publié le 06/06/2021 à 14:15

Il reste deux semaines aux élèves de premières et terminales générales et technologiques pour se préparer au nouveau baccalauréat de la réforme Blanquer. Dates des épreuves anticipées de français, épreuves de philosophie et du Grand oral, épreuves du baccalauréat professionnel... Découvrez le calendrier de la session 2021.

Pour les voies générales et technologiques, les épreuves anticipées de premières sont composées de l'écrit de français qui se déroulera jeudi 17 juin après-midi et de l'oral de français qui aura lieu à partir du lundi 21 juin.

En ce qui concerne les terminales, l'épreuve de philosophie se tiendra le jeudi 17 juin au matin. Quant au grand oral, nouveauté 2021, les candidats seront convoqués du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet.

Pour les élèves qui passent le baccalauréat professionnel, les épreuves pratiques et écrites sur support informatique se dérouleront du mardi 25 mai au vendredi 4 juin. Le français et histoire-géographie EMC se tiendront le mercredi 16 juin. L'épreuve de prévention, santé, environnement, économie-droit ou économie-gestion aura lieu le jeudi 17 juin. Pour les arts appliqués et cultures artistiques, rendez-vous le vendredi 18 juin. Enfin, les épreuves de contrôle prendront place les 6,9 et 10 septembre.

