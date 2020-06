Autoroutes à 110 km/h : la proposition enterrée dans l’œuf par la majorité

publié le 24/06/2020 à 13:25

Une majorité pied sur le frein en ce qui concerne les 110 km/h sur autoroute. À peine sortie, la proposition de la convention citoyenne pour le climat fait déjà débat et il est hors de question pour les députés macronistes de revivre ce qu'ils ont connu avec les 80 km/h. Selon eux, cette proposition représente l'assurance de se faire accrocher en circonscriptions par des automobilistes furieux.

Christophe Blanchet, député du Calvados, fait partie de ceux qui sont catégoriques concernant les 110 km/h : "Il y a une chose sur laquelle il ne faut pas emmerder les Français, c'est leur voiture et l'histoire montre qu'il ne faut jamais toucher à la voiture des Français". L'élu ajoute que les 80 km/h "ont laissé des traces" et qu'"il faut qu'on aille dans le bon sens dans la sécurité routière mais il ne faut pas en abuser non plus".

Certains parlementaires ont également le sentiment de se faire voler leur travail par 150 citoyens tirés au sort. Malgré la contestation, le député MoDem Erwan Balanant réclame un débat sur le sujet : "Pour l'avoir testé, quand on est à 110 km/h, on consomme 30% de moins que lorsqu'on est à 130 km/h". Enfin, cette proposition en amuse certains au gouvernement qui estime que la proposition sera rejetée à 99% en cas de référendum.