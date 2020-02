publié le 12/02/2020 à 11:02

336. C'est le nombre de vies qui auraient été épargnées sur les routes en 18 mois, notamment grâce à la limitation à 80 km/h. Mais des associations s'insurgent et mettent ces chiffres en doute. Pour Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, qui va prochainement passer la main pour devenir préfet de police des Bouches-du-Rhône, ces contestations sont du "révisionnisme accidentologique". "La limitation à 80 km/h est responsable de ce chiffre au bon sens du terme. En baissant la vitesse, on baisse la mortalité."

Éric de Caumont, avocat spécialiste du droit des automobilistes, conteste ces chiffres et déplore de son côté les conditions dans lesquelles a été mise en place la limitation. "À partir de juillet 2018, le mesure a été imposée contre l'avis quasiment unanime des élus locaux", affirme-t-il. "Quand il y a avait un mois très mauvais, on rejetait la faute sur les 'gilets jaunes', qui ont détruit des radars ou les ont mis hors d'état de fonctionner. On est alors en train de nous dire que le 80 km/h a été très efficace, alors qu'il n'était plus applicable - les gens ne le respectaient pas, car plus de 60% des radars étaient hors d'état de fonctionner."

Pour Emmanuel Barbe, ce raisonnement n'a pas de sens. "La baisse des vitesses moyennes pratiquées par les véhicules a un impact sur tous les accidents", déclare le délégué interministériel. "Entre 90 et 80 km/h, il y a treize mètres de différence pour s'arrêter. Il y a alors plus de chances qu'un accident soit évité. Si on n’avait pas eu ces honteuses dégradations de radars, les chiffres auraient même été bien meilleurs."