publié le 31/05/2020 à 15:00

Renault peut-il redevenir le numéro 1 sur le marché de l'automobile en nombre de véhicules vendus ? "C'est un rêve que je n'ai jamais eu", confie Jean-Dominique Senard. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 31 mai, le PDG de l'entreprise explique vouloir redevenir numéro 1 "en performance économique" parce que "c'est ça qui protégera les emplois de tout le monde, qui fera que l'entreprise Renault sera reconnue et que la qualité des véhicules Renault sera valorisée comme il le convient".

"C'est beaucoup plus important que d'être numéro 1 dans le monde", estime-t-il. En difficulté, le constructeur français a annoncé un plan d'économies de plus de 2 milliards d'euros sur trois ans, qui prévoit 4.600 suppressions d'emploi sur 48.000 en France, et plus de 10.000 hors de France.

Concernant le plan annoncé, Jean-Dominique Senard a répondu qu'il n'était encore qu'un "projet" et qu'élus, syndicats et direction devaient "construire (...) ensemble" l'avenir du groupe. "Rien ne se fera dans le nord de la France, lieu que je souhaite voir à terme comme étant un des grands centres de l'industrie automobile en France (...) sans cette discussion ouverte avec tout le monde", a-t-il indiqué en précisant que le site de Maubeuge ne fermera pas.