Coronavirus : comment bien désinfecter son véhicule ?

publié le 19/04/2020 à 07:51

C'est un processus de désinfection de véhicules unique. Il y a plus d'un an, bien avant l'apparition du coronavirus, la société marseillaise CosmétiCar a inventé un système de désinfection des voitures à l'ozone.

Un processus qui, comme le rapporte Le Parisien, élimine bactéries et virus, dont le coronavirus. Une efficacité qui s'appuie sur l'étude du laboratoire méditerranéen de biologie de Cabriès, dans les Bouches-du-Rhône. Forte de l'efficience de son procédé de nettoyage, la société a décidé, via ses agences réparties sur tout le territoire, d'offrir cette désinfection de véhicule sur justificatif aux soignants, et à domicile. L'entreprise ne facture ainsi que les 40 euros du nettoyage intérieur préalable nécessaire.

En pratique, "chaque agence est équipée d'une machine à ozone autonome que nous activons à l'intérieur des véhicules fermés durant une demi-heure", explique au Parisien Florian Benoit, fondateur et PDG de la société CosmétiCar. La machine va "aspirer l'oxygène et expulser du trioxygène qui détruit virus et bactéries présents dans l'habitacle".

Renouveler le processus au moins tous les 15 jours

Le directeur de la société prévient néanmoins que le "produit est très toxique" et qu'il est donc indispensable d'"aérer au moins un quart d'heure" le véhicule après désinfection. Il précise en outre que pour que la désinfection soit réellement "efficace, il faut renouveler le processus au moins tous les quinze jours".

En 2017, une étude menée par CosmétiCar avait montré par exemple qu'un volant contient dix fois plus de bactéries qu'une cuvette de toilettes publiques. Pendant cette crise sanitaire, la société marseillaise a ainsi souhaité "participer à l'effort commun". Sa société désinfecte déjà véhicules de pompiers et de gendarmeries en temps normal.

Les pompiers utilisent un robot de décontamination

Dans les Bouches-du-Rhône, les pompiers utilisent par ailleurs Jacqueline, un robot de décontamination, qui tue les microbes présents dans une pièce grâce aux ultraviolets. Cinq exemplaires de ce robot, fabriqué par la société Américaine Xenex, ont été livrés en France la semaine dernière : quatre dans les hôpitaux parisiens, le cinquième chez les pompiers des Bouches-du-Rhône.