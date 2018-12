publié le 12/12/2018 à 19:31

Alors qu'un attentat a eu lieu dans la ville de Strasbourg mardi 11 décembre, le tireur présumé est toujours en fuite. Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du Raid et aujourd’hui député La République en Marche, est intervenu notamment à Saint-Denis lors des attentats de 2015. 720 membres des forces de l’ordre sont mobilisés dont le Raid pour tenter de retrouver le suspect.



"On s’inscrit dans la durée. Je pense que les premières adresses ont été perquisitionnées", explique-t-il à propos de la chasse à l'homme en cours.

"Les enquêteurs sont en train d’étudier d’autres pistes et toutes les pistes seront étudiées, assure-t-il. Parallèlement sur l’ordre public il y a un périmètre qui s’est effectué avec des frontières qui sont fermées, des Allemands qui sont informés, qui participent aussi à cette opération. Maintenant c’est du ratissage."

Une question d'heure ?

"On est face à quelqu’un qui est vraisemblablement blessé, certains ont dit qu’il saignait abondamment si c’est le cas, les choses vont se compliquer pour lui. C’est difficile de vous dire si c’est une question d’heure", répond l'ancien patron du Raid.



Le portrait du suspect n’a pas été diffusé officiellement par les autorités. "Les enquêteurs font ce choix et en fonction des éléments qu’ils ont. Autant il est intéressant de diffuser des portraits à un certain moment pour avoir le plus de renseignements possibles, autant quelque fois il est plus intéressant de laisser son visage caché car on a la possibilité de le voir partout et ça peut brouiller les pistes et on peut perdre du temps".

Le suspect peut encore tuer

"C’est quelqu’un qui a tué de sang-froid", rappelle Jean-Michel Fauvergue. "Il a tiré à plusieurs reprises sur les forces de l’ordre, sur les militaires de Sentinelle, bien sûr qu’il peut le refaire non seulement parce qu’il est traqué et aussi parce que c’est un terroriste et un assassin".



"On connaissait la menace, elle existe, elle est toujours là, même si elle a changé de paradigme, on est plus sur une menace de réseau mais sur une menace d’individus qui se radicalisent. On produit nous-mêmes nos terroristes. Il faut travailler d’arrache-pied sur ces nouvelles menaces", a-t-il conclu en rappelant que le risque zéro n'existe pas.

"