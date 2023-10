Attaque du Hamas en Israël : comment le RN tente de gommer son passé antisémite

Partout dans le monde, les marques de solidarité se multiplient après l'attaque du Hamas sur Israël. Des rassemblements de soutien étaient organisés lundi 9 octobre dans plusieurs villes françaises, à Marseille, Lille, Strasbourg et Paris, où 16.000 personnes ont défilé jusqu'au Trocadéro. Au sein de la classe politique, la condamnation est unanime ou presque. Seule La France insoumise a dans un premier temps renvoyé dos à dos l'attaque du Hamas et la colonisation israélienne. Le Rassemblement national, lui, affiche sa solidarité totale avec Israël. L'occasion de gommer son passé antisémite. Aucun dérapage n'est toléré. La communication est contrôlée au plus haut sommet du parti.

Une position sur-verrouillée par la patronne elle-même. Lundi 9 octobre, c'est Marine Le Pen en personne qui a animé une réunion interne au parti pour indiquer à chacun quoi dire exactement, éviter les dérapages. La ligne est sans ambiguïté : une condamnation totale des attaques du Hamas. "Il fallait bien cadrer les choses, car c'est un sujet sensible et nous ne voulons pas ajouter de l'huile sur le feu", résume un cadre. Bien sûr, il s'agit là de faire oublier le passé antisémite de l'ex-Front national. Depuis des années, le parti traîne comme un boulet la déclaration de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz. "Un "point détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale", comme il l'avait dit en 1987.

Interrogé sur le sujet, un porte-parole s'agace : "Notre parti n'est plus dans ces délires de l'époque, ça n'a rien à voir". Ce mardi 10 octobre à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen ira plus loin. Elle condamnera la position jugée ambiguë de La France insoumise, en s'adressant à la Première ministre lors des questions au gouvernement. L'occasion pour le RN de jouer la carte de la respectabilité face à l'autre extrémité de l'hémicycle.