Israël : comment fonctionne le Dôme de fer, puissant système de défense mis en défaut par le Hamas ?

Depuis des années, le système de défense israélien, le Dôme de fer, est présenté comme l'une des pièces maîtresses de l'armée israélienne, même s'il a été mis en défaut le 7 octobre par le Hamas. Le Dôme de fer est un bouclier aérien qui a pour but de protéger Israël des tirs de missiles ou de roquettes du Hamas, notamment pour empêcher qu'ils explosent au sol et tuent la population. Il se compose d'une douzaine de batteries anti-aériennes qui couvrent pratiquement l'intégralité du ciel israélien. Chaque batterie est équipée de trois lanceurs qui abritent chacun 20 missiles. Le système a commencé à être déployé au début des années 2010 près de la bande de Gaza. Il a ensuite été étendu à d'autres régions dans le nord du pays, à la frontière avec le Liban et autour de Tel Aviv.

Concrètement, les batteries anti-aériennes sont équipées de radars qui détectent les départs de tirs ennemis quand ils en repèrent un, une intelligence artificielle entre en fonction. Un ordinateur calcule très rapidement quelle va être la trajectoire du missile et notamment s'il va tomber sur une zone habitée. Si c'est le cas, la batterie anti-aérienne tire à son tour deux missiles pour le détruire. En revanche, si le projectile doit tomber en mer ou sur une zone non habitée, on le laisse exploser au sol. C'est une question d'économie. Les missiles intercepteurs utilisés par le Dôme de fer coûtent 50.000 dollars pièce, soit 47.000 euros.



Comment expliquer la défaillance du Dôme de fer samedi ?

Samedi 7 octobre, ce Dôme de fer a laissé passer beaucoup de missiles. Pourquoi a-t-il été mis en échec ? Avant tout, il faut bien préciser que le Dôme de fer n'est pas infaillible. Son efficacité est évaluée environ à 90%. Ce week-end, l'échec s'explique par une saturation de l'espace aérien. Le Hamas a lancé plus de missiles en même temps que le système anti-aérien peut en gérer.

De plus, le système ne peut pas intercepter les projectiles lancés à très basse altitude et son taux d'efficacité serait tombé à 80%. Mais ce n'est pas la première fois que le Dôme de fer est pris en défaut. C'est arrivé notamment en mai 2021. Le Hamas avait tiré des milliers de roquettes par vagues de plusieurs centaines par minute et le système est conçu pour suivre environ 200 cibles par minute.