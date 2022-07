Assemblée nationale : 71% des Français favorables à plus de compromis de la part de l'opposition

C'est un jeu d'équilibriste plutôt difficile que demandent les Français aux députés. Selon le dernier baromètre BVA publié vendredi 22 juillet, réalisé pour Orange et RTL, ces derniers apprécient les débats à l'Assemblée nationale, mais estiment que la recherche de compromis devrait être privilégiée afin de ne pas se retrouver dans une situation pérenne de blocage.

Ainsi, 71% des Français interrogés, soit près de 3 personnes sur 4, considèrent que les députés de l'opposition devraient chercher à négocier avec la majorité pour faire émerger des compromis. Au contraire, 28% préfèrent que les élus s'opposent de façon plus systématique, afin de rester fidèles à leur programme.

Sur ce sujet, l'enquête pointe néanmoins des divergences nettes entre les partis : si 55% des sympathisants LFI souhaitent que les députés d'opposition soient dans une posture de rejet, 82% des sympathisants PS et EELV appellent à cette recherche de compromis avec le gouvernement.

Plus globalement, 58% des Français interrogés considèrent que la composition de l'Assemblée nationale est "une bonne chose", car elle pourrait permettre de revitaliser le débat démocratique et renforcer le rôle du Parlement, soit deux points de plus qu'au mois de juin.

La popularité d'Emmanuel Macron en hausse

Autre enseignement de cette enquête BVA : le président de la République obtient plus d'opinions favorables que le mois précédent. Ainsi, la cote de popularité d'Emmanuel Macron s'établit à 43%, soit cinq points de plus. La Première ministre progresse également : 49% des Français déclarent ainsi avoir une bonne opinion d'Élisabeth Borne, +8 points comparé au mois de juin.

