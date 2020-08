publié le 29/08/2020 à 19:31

C'est une nouvelle désertion dans les rangs du groupe de la majorité présidentielle à l'Assemblée. La députée Michèle Crouzet a décidé de quitter La République En Marche et de rejoindre le groupe MoDem dans l'hémicycle. L'élue de l'Yonne a également annoncé qu'elle adhérait au parti de François Bayrou, ce samedi 29 août au Figaro.



Elle avait quitté LaREM en août 2019, tout en restant, jusqu'alors, apparentée au groupe. Elle a désormais franchi un pas supplémentaire pour se détacher du parti présidentiel. "Je reste fidèle à mes convictions politiques. Nous restons dans la majorité et c'est cela qui compte. Je ne suis pas une frondeuse, je ne suis pas contre le président de la République. Je dénonce le fonctionnement du mouvement LaREM et je veux travailler dans de bonnes conditions", assure la députée au Figaro.

Pour rappel, elle avait déjà dénoncé la stratégie éditoriale du parti présidentiel lors des élections municipales. Pour la commune de Sens, dans l'Yonne, la commission nationale d'investiture avait en effet préféré Claude Vivier-Le Got à Michèle Crouzet, qui souhaitait elle aussi être tête de liste. Une désignation remise en cause par l'intéressée car Claude Vivier-Le Got avait été antérieurement condamnée à un an d'inégibilité.

35ème départ pour le groupe LaREM à l'Assemblée

Michèle Crouzet avait d'ailleurs maintenu sa candidature en-dehors du cadre de son parti. Au premier tour du scrutin, les deux femmes avaient finalement été toutes deux éliminées. L'élue de l'Yonne avait cependant devancé, avec 9,14% des suffrages exprimés, la candidate de LaREM, et ses 7,07%. Avec Michèle Crouzet, le groupe LaREM à l'Assemblée nationale enregistre son 35ème départ depuis le début de la législature.