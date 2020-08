publié le 28/08/2020 à 14:10

La campagne s'anime pour la présidence du groupe LaREM à l'Assemblée nationale. L'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'est entretenu avec Jean Castex alors que des soutiens d'Aurore Bergé se manifestent sur les réseaux sociaux.

À ce stade, cinq candidats sont en lice pour ce scrutin interne du 9 et 10 septembre : l'ancien ministre et ex-président de l'Assemblée François de Rugy, son ex-collègue du gouvernement Christophe Castaner, la députée des Yvelines Aurore Bergé ainsi que Patrice Anato (Seine-Saint-Denis) et Coralie Dubost (Hérault).

Selon des sources parlementaires, Christophe Castaner et Aurore Bergé recueilleraient jusqu'ici le plus de soutiens. Redevenu député des Alpes-de-Haute-Provence après son départ du gouvernement, Christophe Castaner a évoqué "des principes et des process nécessaires pour un meilleur dialogue entre l'exécutif et le groupe majoritaire", indique son entourage, interrogé par l'AFP. Il se présente à la présidence du groupe LaREM en "ticket" avec la députée Marie Lebec, dont il voudrait faire sa "première vice-présidente".

Résultat les 10 et 11 septembre

Aurore Bergé recueille quant à elle de nouveaux soutiens sur les réseaux sociaux, comme Sonia Krimi (Manche). D'autres élus s'étaient manifestés en sa faveur auparavant, dont Jean-Baptiste Moreau (Creuse) ou Perrine Goulet (Nièvre). Le résultat du scrutin doit être dévoilé à l'ouverture des journées parlementaires LaREM, organisées à Amiens les 10 et 11 septembre.

Le vainqueur prendra la suite de Gilles Le Gendre, fragilisé par une série de départs au sein du groupe LaREM, jusqu'à la formation en mai d'un 9e groupe politique à l'aile gauche puis d'un 10e à l'aile droite, faisant perdre la majorité absolue aux seuls "marcheurs", même s'ils peuvent toujours compter sur leurs alliés du MoDem et du 10e groupe, Agir ensemble, membre de la majorité. Avec lui, c'est toute l'équipe de direction du groupe, soit quelque 25 députés qu'il avait choisis, qui devra s'en aller. Cette réorganisation pourrait coïncider avec des changements à la tête du parti présidentiel

Gilles Le Gendre, 62 ans, avait aussi été déstabilisé début juin par la fuite dans la presse d'une "note" à Emmanuel Macron sur un remaniement ministériel, dans laquelle il semblait plaider pour un changement de Premier ministre, alors Édouard Philippe, et proposer - ce qu'il dément - un nouveau casting gouvernemental.