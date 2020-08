Assemblée : un député quitte le groupe LaREM et rejoint celui du MoDem

et AFP

Le député Christophe Jerretie a annoncé, ce mercredi 5 août, quitter le groupe de La République en Marche (LaREM) et rallier celui du Mouvement Démocrate. Une décision qui rétrécit encore davantage la représentation du parti présidentiel à l'Assemblée nationale, après avoir perdu sa majorité absolue le 19 mai.

Pour l'instant, l'élu de Corrèze reste membre de LaREM, et quitte uniquement son groupe parlementaire. Mais il n'exclu pas de rompre définitivement avec le mouvement, auquel il reproche dans La Montagne "un défaut de structuration et une navigation à vue sans lisibilité pour la population". Il affirme néanmoins rester "dans la majorité présidentielle pour avancer avec l'exécutif." Le MoDem compte en effet parmi les soutiens du gouvernement à l'Assemblée Nationale.

En 2017, LaREM avait largement remporté les élections législatives, obtenant 314 des 577 sièges à l'hémicycle. Mais les départs, individuels et collectifs, se sont multipliés au fil des années. 17 députés de l'aile gauche du parti ont notamment pris leurs distances afin de créer le groupe Écologie Démocratie et Solidarité. Le groupe majoritaire ne dispose désormais que de 279 sièges.