Artistes candidats à la présidentielle : "Un mouvement d'humeur", selon Roselyne Bachelot

L'interdiction des concerts debout et la jauge limitée à 2.000 personnes dans les salles de spectacle a provoqué colère des artistes, lundi. Pour protester contre ces mesures visant à endiguer la flambée du variant Omicron, plusieurs d'entre eux, parmi lesquels Julien Doré, Hoshi ou Grand Corps Malade, se sont dits prêts à se porter candidats à la présidentielle car les meetings politiques ne sont pas concernés par ces restrictions.

Invitée de RTL ce mercredi 29 décembre, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot voit dans cette réaction "un mouvement d'humeur" des artistes, dont elle comprend "la déception, l'amertume, les regrets", mais se dit "sûre qu'ils seront responsables" malgré tout, car "les concerts seront interdits" s'ils décident de les maintenir. "Nous nous heurtons à la même chose dans la Constitution que pour les lieux de cultes, c'est une mesure constitutionnelle, même s'il est sûr que sur le plan sanitaire, il vaudrait mieux que ces mesures touchent aussi les partis politiques", estime-t-elle.

La ministre de la Culture assure que "la culture n'est pas sacrifiée" par le gouvernement. "Nous prenons des mesures par anticipation pour éviter ce qui se passe dans certains pays, à savoir la fermeture des salles. Certains concerts debout sont touchés mais on continue de sortir. La majorité des salles et théâtres continuent de fonctionner de la même façon en respectant le port du masque et le passe vaccinal. J'étais hier soir aux Bouffes du Nord et les 500 personnes ont vécu un moment formidable", explique-t-elle.