Coronavirus : jauges, passe, nourriture... Ce qui va changer dans les stades

Lundi 27 décembre, à la suite d'un Conseil de défense et d'un Conseil des ministres, le Premier ministre a annoncé une série de mesures qui prendront effet à partir de lundi 3 janvier. Le port du masque par exemple deviendra obligatoire dans les centres-villes. Les jauges font leur retour, les grands rassemblements seront limités à 2.000 personnes en intérieur et 5.000 en extérieur.

Cette dernière mesure va directement impacter le monde du sport. En effet les stades et gymnases seront donc soumis à des jauges, 2.000 personnes en intérieur et 5.000 en extérieur à partir du 3 janvier et pour trois semaines. Comme c'était déjà le cas, le port du masque reste obligatoire.

Le ministère des Sports a de plus confirmé au journal l'Équipe, que le passe vaccinal, sous réserve du vote du Parlement, s'appliquera pour entrer dans les stades, pour les spectateurs mais aussi les sportifs. Enfin, toujours à partir du 3 janvier, la consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans les stades.