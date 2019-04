publié le 29/04/2019 à 08:25

"Des mesures opérationnelles", un "mode d'emploi"... Ségolène Royal presse Emmanuel Macron et le gouvernement d'annoncer concrètement la mise en application des mesures présentées lors de la conférence de presse du 25 avril dernier. "Il y a un paradoxe chez les Français aujourd'hui. Individuellement chacune de ces mesures est accueillie positivement, mais il reste un grand scepticisme", explique-t-elle.





Invitée à l'antenne de RTL ce lundi 29 avril, Ségolène Royal estime que "ce qui est important, ce sont les prochaines étapes. Il ne faut pas oublier la hausse des prix. Il y avait trois sujets par rapport aux attentes des Français : les services publics (...) le pouvoir d'achat (...) et la démocratisation".

L'ancienne ministre estime qu'il faut "combattre ce scepticisme" en "redonnant une visibilité globale, c'est-à-dire, qu'est-ce-que c'est aujourd'hui la République française ? On le voit tous les jours, la République française une et indivisible est en train de se fracturer, de devenir un archipel pour certains. Des groupes de Français co-existent et ne communiquent plus les uns avec les autres".

La politique est à la fois un art d'exécution Ségolène Royal





Cette notion avait été abordée par Emmanuel Macron qui souhaite remettre au centre du débat "l'art d'être Français". "Il faut donner du contenu. Est-ce qu'il est encore possible d'avoir un idéal, de progresser dans la société ?", interroge Ségolène Royal qui estime que "la politique est à la fois un art d'exécution".



Et d'ajouter : "Qu'est-ce que les Français ont vu ? Que l'on a supprimé l'ISF tout-de-suite et que cela met plus de temps pour rétablir le pouvoir d'achat des bas revenus. Les gens voient ce décalage et ce tempo différent".