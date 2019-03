Taxe carbone : "Il faut arrêter cette hystérie fiscale", dit Ségolène Royal sur RTL

et Cassandre Jeannin

Le Conseil d'analyse économique rattaché à Matignon propose une nouvelle version de la taxe carbone. Pour éviter une nouvelle fronde, l'intégralité de la recette serait reversée sous la forme, par exemple, de crédits d'impôts aux ménages les plus modestes. Ce serait une redistribution sur les revenus.



"Une très mauvaise idée" pour Ségolène Royal, invitée sur RTL. Elle pense que "l'écologie ne doit pas être synonyme d'impôts supplémentaires", sinon "les citoyens vont se détourner de l'écologie", déclare-t-elle. "Or, on a besoin d'une modification en profondeur des comportements pour lutter contre le réchauffement climatique" a-t-elle ajouté.

Le Conseil propose notamment d'en finir avec les exonérations pour que tout le monde paie, pour éviter par exemple que tracteurs, poids lourds ne bloquent les routes. "Il faut arrêter cette hystérie fiscale" explique Ségolène Royal. "Il faut préparer-l'après pétrole. Donc si vous taxez les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture électrique, hydrogène ou biocarburant c'est-à-dire des voitures propres, vous les prenez une nouvelle fois en otage" confie-t-elle.