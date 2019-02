Apple règle discrètement dix ans d'arriérés d'impôts au fisc français

publié le 05/02/2019 à 11:53

C'est la fin d'un vieux contentieux entre le fisc et l'une des entreprises les plus influentes de la planète. Le géant de l'informatique Apple a trouvé un accord avec l'administration fiscale française pour solder dix années d'arriérés d'impôts. Selon L'Express, près d'un demi-milliard d'euros auraient été réglés par l'entreprise américaine dans le cadre d'un accord confidentiel obtenu fin décembre.



Bercy souhaite que les multinationales, notamment les Gafam (Google, Apple, Amazon, Facebook et Microsoft) paient leurs impôts en France au lieu de le faire dans leurs filiales installées dans des pays européens à la fiscalité plus avantageuse. Le fisc contestait le montant de l'impôt payé par Apple dans l'Hexagone ces dix dernières années car le géant américain transfère en Irlande une partie de son chiffre d'affaires généré par les ventes de ses produits en France.

En attendant les premiers effets de la taxe Gafa chère à Bruno Le Maire et la mise en place d'une réglementation internationale sur la question à horizon 2020, la France privilégie la négociation avec les multinationales plutôt que le redressement. Fin 2017, l'annulation du redressement fiscal de Google par le tribunal administratif de Paris avait échaudé les autorités. Un compromis a déjà été trouvé avec Amazon il y a un an mais le montant récupéré par le fisc n'avait pas filtré.