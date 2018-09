Qu'est-ce qu'Attac, l'association qui multiplie les actions contre les banques ?

publié le 17/09/2018 à 13:37

Dix ans déjà que Lehman Brothers s'est effondré. Dix ans après l'onde de choc qui a fait vaciller la finance comme l'économie mondiale et forcé les États à renflouer les banques, Attac a voulu marquer le coup.



Samedi 15 septembre, de nombreuses actions ont été menées dans différentes villes de France, à Paris, Lille ou Marseille, pour protester contre la "finance toxique", notamment devant la banque HSBC.

Cette association a plusieurs combats. La dernière fois qu'elle a été au devant de la scène, c'était lors de son bras de fer contre Apple. La multinationale a voulu s'attaquer juridiquement à l'association qui revendique des actions exclusivement non-violentes.

Elle rappelait déjà à l'époque son objectif : dénoncer "l'évasion fiscale massive pratiquée par la marque". C'est la spécialité d'Attac, qui sévit toujours sans violence depuis 20 ans.





Des actions "percutantes" mais "non-violentes"

Créée en 1998, ses initiales se traduisent par : "Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne". Son premier objectif : "Lutter pour la justice sociale et climatique" et donc "lutter contre la mondialisation libérale qui est au service des plus riches et des entreprises multinationales", explique Raphaël Pradeau, porte-parole d'Attac France, joint par RTL.fr.



Julie*, qui fait partie des 10.000 adhérents de l'organisation, complète à RTL.fr que la non-violence est "une des valeurs fondamentales d'Attac". "Nos actions sont symboliques, non-violentes, menées à visage découvert et sans aucune dégradation matérielle", insiste le communiqué de l'association, auquel le porte-parole ajoute le côté "bon enfant" des démarches.

C'est une association d'éducation populaire tournée vers l'action Raphaël Pradeau, porte-parole d'Attac France





Les "actions symboliques" visent à "convaincre l'opinion publique" en pouvant aller jusqu'à la "désobéissance civile", concède Raphaël Pradeau. L'objectif est que les peuples, une fois alertés, sensibilisés, puissent à leur tour faire pression sur les gouvernements et les États pour faire respecter les règles.



Outre les actions, Attac tient également à éduquer. Conférences-débats, publications, brochures... Il est essentiel, selon le porte-parole, "d'expliquer le plus clairement possible". "C'est une association d'éducation populaire tournée vers l'action", résume-t-il.

On prétend agir au nom de l'intérêt général Raphaël Pradeau, porte-parole d'Attac France





Les actions comme celle contre Apple sont récentes. Au départ, c'était d'abord de la réflexion et de la sensibilisation pour une solution alternative à la société capitaliste et libérale qui régit notre quotidien aujourd'hui.



Puis, les actions citoyennes "embêtantes et impactantes" se sont organisées, raconte alors Julie. Les actions de samedi illustrent bien son propos. À Paris les militants se sont allongés devant la banque HSBC comme atteints d'un produit toxique qui les a tués. Une métaphore du monde de la finance qui est, selon eux, aussi toxique.



"On prétend agir au nom de l'intérêt général, résume Raphaël Pradeau. Ces impôts (d'Apple, ndlr) c'est un manque à gagner énorme pour la population et l'évasion fiscale une pratique scandaleuse". Et de conclure : "Quand est-ce que ces multinationales seront elles aussi devant un tribunal alors qu'elles nuisent davantage à la société ?" Attac est une association présente dans 50 pays dans le monde et n'entend pas abandonner le combat.



* Le prénom a été modifié afin de garantir l'anonymat