Difficile de dire s'il s'agit d'une vidéo promotionnelle officielle ou d'un simple clip conceptuel présentant les futures orientations de Samsung. La marque sud-coréenne aurait dévoilé par erreur une vidéo montrant son futur smartphone pliable. Repéré par le site spécialisé XDA Developers, le film a été publié brièvement sur le compte YouTube de la filiale vietnamienne de Samsung le 1er février. Il pourrait s'agir du clip d'introduction à la prochain conférence Unpacked organisée par la marque à San Francisco le 20 février pour présenter au public les trois déclinaisons du très attendu Galaxy S10.



La vidéo passe en revue plusieurs technologies futuristes dans un quotidien utopiste imaginé par Samsung. Elle passe très vite sur le Galaxy S et s'attarde davantage sur un appareil plus singulier. L'espace de quelques plans, une femme utilise un téléphone s'ouvrant comme un livre, constitué de deux écrans attachés entre eux au niveau de la tranche.

L'appareil rappelle la technologie Infinity Flex Display présentée en novembre par Samsung comme "la nouvelle ère de la téléphonie". Le leader mondial de la téléphonie avait alors révélé au public un prototype d'écran offrant un compromis inédit entre les avantages d'un très grand écran et la portabilité d'un appareil modeste. Le produit se présentait sous la forme d'un petit écran de 4,9 pouces plutôt épais lorsqu'il est replié sur lui-même et sous celle d'une tablette de plus de 7 pouces une fois déroulé.

Les smartphones pliables arrivent sur le marché

À l'époque, comme dans cette vidéo, Samsung n'avait pas vraiment convaincu de l'intérêt des nouveaux usages offerts par ce nouveau format, se contentant d'expliquer que les applications pourraient être utilisées à différentes échelles, qu'elles pourraient fonctionner à plusieurs en même temps au sein d'une même fenêtre et qu'il serait possible de commencer le visionnage d'une vidéo sur le petit écran et de la poursuivre sur l'écran déplié pour une expérience plus immersive.





Peu d'informations ont filtré sur ce futur smartphone pliable qui pourrait répondre au nom de Galaxy Fold ou Galaxy-F et devrait être proposé à un tarif très élevé, sans doute supérieur à 1.700 dollars. Samsung n'a jamais confirmé la date de sa présentation, suggérant seulement qu'il pourrait être lancé cette année. Mi-janvier, le Wall Street Journal avançait pour sa part que la présentation du Galaxy S10 le 20 février serait aussi l'occasion de découvrir ce fameux smartphone pliable.



Promis depuis longtemps, les smartphones pliables sont enfin en passe de devenir réalité. Outre Samsung, Huawei, Xiaomi et Oppo sont lancés dans la course. La marque chinoise Royole est seule sur le marché. Son modèle, dont la version finale était présentée lors du dernier CES de Las vegas, est facturé 1.400 euros. Mais il n'avait pas vraiment convaincu les observateurs.