"Notre responsabilité est que la France a besoin de ses compatriotes juifs". Afin de lutter contre l'augmentation des actes antisémites en France, Gérard Larcher estime que "nous devons créer les conditions pour qu'ils se sentent totalement chez eux, parce qu'ils sont chez eux".



Invité à l'antenne de RTL ce mercredi 20 février, le président du Sénat estime que la lutte contre l'antisémitisme est "une grande cause nationale". "Ça ne concerne pas que la communauté juive", ajoute-t-il.

Gérard Larcher était présent aux côtés d'Emmanuel Macron et Richard Ferrand au Mémorial de la Shoah et le sera ce soir aussi lors du dîner du CRIF. D'après lui, le président de la République "doit s'adresser à toute la nation". Et d'ajouter : "Il va le faire, j'en suis certain. Nous avons échangé hier et il faut s'exprimer sur ces sujets".